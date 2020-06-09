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Dünya ABD polisi her yıl bin 200 kişiyi öldürüyor, yüzde 99u cezasız kalıyor
AMERİKA

ABD polisi her yıl bin 200 kişiyi öldürüyor, yüzde 99'u cezasız kalıyor

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de polis vahşeti tekrar gündeme geldi.ABD'de polisin her yıl bin 200 civarında kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor ve bu vakaların yüzde 99'unda, polis memurlarına herhangi bir suçlama yöneltilmiyor. ABD yasalarında, polis memurları hem ceza hukuku hem de medeni hukuk anlamında koruma altındalar.

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Polis şiddeti ABD'nin gündeminde.
Polis şiddeti ABD'nin gündeminde.

ABD'de polisin her yıl bin 200 civarında kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor ve bu vakaların yüzde 99'unda, polis memurlarına herhangi bir suçlama yöneltilmiyor.25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde siyah Amerikalı George Floyd, beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürüldü. Olayın artan kamuoyu baskısı, protestolar ve çatışmaların ardından, görevden Chauvin'e bu kez suçlama yöneltildi. Derek Chauvin'e yönelik suçlamalar arasında "ikinci derece cinayet" de var.

Reuters

Eylemciler, Floyd'un ölümünün yasaların, görev başındayken adam öldüren polis memurlarını ele alışında radikal bir değişikliği beraberinde getirmesini umuyor.

Polisler koruma altında

BBC'nin haberine göre ABD yasalarında, polis memurları hem ceza hukuku hem de medeni hukuk anlamında koruma altındalar.Mapping Police Violence/Polis Şiddetini Haritalama Projesi, ABD'de 2013-2019 arasında polislerin işlediği 7 bin 666 cinayeti, bu tür cinayetlerin tahminen yüzde 92'sini belgeledi.

Bunların sadece yüzde 1,3'ünde polislere suçlama getirildi ve sadece 25 vakada polisler hüküm giydi.Washington'daki Cato Enstitüsü'nün Ceza Hukuku Başkan Yardımcısı Clark Neily, BBC'ye yaptığı açıklamada, savcıların Floyd vakasında olduğu gibi polis memurlarına yönelik suçlama getirmesinin "çok çok nadir" görülen bir durum olduğunu söyledi.

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