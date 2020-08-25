​ABD polisi yine siyahi vurdu: Arkasından 7 el ateş ettiler

“AİLE İÇİ OLAY” İHBARI
ABD’de siyahilere yönelik polis şiddetine her gün bir yenisi ekleniyor. Önceki gün Louisiana eyaletinde bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası pazar günü de Wisconsin eyaletinde polis bir siyahiyi ağır yaraladı. Söz konusu olay, Wisconsin’in Kenosha kentinde meydana geldi. Polis açıklamasına göre “aile içi bir olay” ihbarı üzerine yerel polis, belirtilen yere gitti ve olay burada yaşandı.
ARACINA BİNİYORDU
Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor. Polisin siyahiyi arkasından vurması da görüntülere yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.
Yüzlerce kişi sokağa döküldü
- Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha Polis Merkezi’nin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti. Olayların ardından Kenosha’da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi. Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.