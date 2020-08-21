ABD polisinden öldürdüğü siyahi Müslümana skandal sözler: Allah sana yardım etmeyecek

ABD'nin Phoneix kentinde, gözaltına alınması esnasında hayatını kaybeden Muhammed Muhaymin'e, polisin "Allah şu anda sana yardım etmeyecek." dediği görüntüler ortaya çıktı.

Allah mı? Şu anda sana yardım etmeyecek

Muslim Advocates (Müslüman Avukatlar) isimli sivil toplum örgütünün internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, Arizona'nın Phoenix kentinde yaşanan tutuklama hadisesinde, Muhaymin’in ''Allahım yardım et.'' sözlerine karşın bir polisin, ''Allah mı? Allah şu anda sana yardım etmeyecek.'' cevabını verdiği tespit edildi.

Müslüman Avukatlar örgütü, polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili, ''Phoenix polisinin, Muhammed Muhaymin’i Müslüman inancı ile alay ederek öldürmesi.'' ifadesini kullandı.

OYNAT 00:58 George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.

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OYNAT 01:17 George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken sokaklar adeta savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı gösterilere devam ederken George Floyd'un kızı Gianna 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi. Mahkemede konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Floyd ise “Kızım ve George için buradayım. Çünkü onun için adalet istiyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Köpeği ile tuvalete girmek istediği için gözaltına alınmak istenmişti

Maricopa ilçesindeki bir sosyal hizmet binasının tuvaletine kendine yardımcı olan hizmet köpeği ile girmek isteyen Muhammed Muhaymin, kurum görevlisi ile tartışma yaşamıştı. Muhaymin, 4 Ocak 2017'de yaşanan olayda, kurum görevlisinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan polise direnmişti.

OYNAT 00:00 Joker gerçek oldu: Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi ABD'deki bu görüntüler Joker filminin finaline benzetildi. Göstericiler camları kırılmış polis arabasının üzerine çıktığı görüntüler gişe rekorları kıran Joker filminin final sahnesini hatırlattı. ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan gösteriler birçok eyalete yayıldı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Floyd’un son sözleri yayınlandı: Irkçı polisin verdiği korkunç cevap ortaya çıktı

Nefes alamadığını söylemişti

Silahsız olmasına rağmen polisin aşırı şiddetine maruz kalan siyahi Amerikalı defalarca nefes alamadığını dile getirmişti.

Memur Jason Hobel’in vücut kamerasına ait olduğu bildirilen görüntü kaydında, en az dört kişi olduğu anlaşılan polisler tarafından, boynuna, başına ve gövdesine uzun süre baskı uygulanan ve "Nefes alamıyorum." seslenişleri dikkate alınmayan Muhaymin olay yerinde can vermişti.

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Muhaymin'in ailesinin, olaya ilişkin 10 polis memurunun sanık olarak belirlendiği dava nedeniyle şehir yönetimine 10 milyon dolarlık dava açtığı bilgisi de mahkeme kayıtlarındaki belgelerde yer aldı.

FOTOĞRAF 11 ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli siyahi Amerikalı, gözaltı işlemi sırasında polisin üzerine basması sonucu boğularak ölmüştü. Floyd'un öldürülmesi ile ilgili olarak dört polis memuru meslekten ihraç edildi. 46 yaşındaki Floyd'un son anları, gözaltına şahit olan bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedilmiş ve görüntüler hızla yayılmıştı. Pazartesi gerçekleşen olayın ardından salı günü kentte geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ise görevden ihraç edilen dört polis memuru için eski çalışanlar ifadesini kullandı. Basın toplantısı düzenleyen Arradondo, Bu üniformayı her gün üzerine giyen kadın ve erkeklerin çok büyük bir kısmı toplumun tamamı ile doğru bir ilişkimiz olması gerektiğine öneminin farkındalar dedi. Emniyet, 46 yaşındaki Floyd'un sahte para kullandığından şüphelenilmesi üzerine gözaltına alınmak istendiğini, polisle temasının ardından tıbbi bir vaka sonucu öldüğünü açıkladı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de polislerin görevden alınmasının doğru karar olduğunu söyledi ve şöyle konuştu, Amerika'da siyah olmak, ölüm cezası ile eş anlamlı olmamalı. Beş dakika süresince beyaz bir polis memurunun, siyah bir adamın boynuna ayağı ile basışını izledik. Beş dakika... Biri sana yardım çağrısı yapıyorsa ona yardım etmelisin. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Minneapolis'te Pazartesi akşamı meydana gelen olayın soruşturulduğunu açıkladı. Polis olayda silah kullanılmadığını açıklarken, kamera görüntülerinin olayı soruşturan birime verildiği duyuruldu. Floyd'un Nefes alamıyorum dediği görülen videonun hızlıca yayılmasının ardından polisin orantısız güç kullanımını protesto eden binlerce kişi ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü. Birçok eylemcinin pankartında George Floyd'un son sözleri olan Nefes alamıyorum ifadesi yer aldı. Amerikalılar George Floyd için sokaklara döküldü ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polisin gözaltına alma sırasında boğarak öldürdüğü silahsız siyahi vatandaş George Floyd'un 'Nefes alamıyorum' dediği son görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ülkede infiale neden oldu, binlerce kişi sokaklara döküldü. BiP'te paylaş

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George Floyd'un ölümü arasındaki benzerlik

Mahkeme kayıtlarında ruhsal sağlık problemleri yaşadığı belirtilen Muhammed Muhaymin ile siyahi George Floyd’un 25 Mayıs’ta polisin gözaltı işlemi esnasındaki ölümlerindeki benzerlik dikkati çekti.

Minneapolis kentinde polis, Floyd’un ensesine 8 dakika boyunca dizi ile bastırmış ve sonunda siyahi Amerikalı nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

Bugün yayınlanan görüntülerde, Phoenix polisinin de Muhaymin’i kelepçeli halde yere yatırıp, yaklaşık 8 dakika boyunca vücuduna baskı uygulayarak ölümüne sebep oldukları görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, Muhaymin’in tıpkı Floyd gibi, ''Nefes alamıyorum.'' dediği, 4 polis memurunun ise kendisine küfür ve hakaretle karşılık verdiği yer alıyor.

Aradaki benzerliğe işaret eden Müslüman Avukatlar örgütü, davaları devam etmesine karşın disiplin cezası bile almamış 4 polisin görevden el çektirilmesi için Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego’ya çağrıda bulundu.