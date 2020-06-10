ABD polisinden basına komik tepki: Bize hayvan muamelesi yapmayın

Silahsız siyahlara karşı polis şiddeti George Floyd cinayetiyle bardağı taşırırken, günlerdir devam eden protestolar karşısındaki sert tutumu da bir hayli eleştirilen emniyet teşkilatı, siyasetçilere ve basına patladı.

Herkes bizi utandırmaya çalışıyor

New York polis sendikası yöneticisi Mike O’Meara, siyasetçiler ve basındaki polis karşıtı tutumu eleştirdi. Bir basın toplantısı düzenleyen O’Meara, “Herkes bizi utandırmaya çalışıyor. Kanun yapıcılar. Basın. Herkes mesleğimizden utanmamız için bizi ayıplamaya çalışıyor” dedi.

Bize çamur atıldı

Daha sonra polis rozetini kameralara gösteren O’Meara, “Bakın ne diyeceğim. Bu, Minneapolis’teki biri tarafından lekelenmedi. Hâlâ parlıyor, diğerlerininki de. Bize hayvan ve eşkıya muamelesi yapmayı bırakın ve saygı göstermeye başlayın. Bizler konuşmanın dışında kaldık. Bize çamur atıldı. Bu iğrenç” ifadelerini kullandı.

Kendi teşkilatının ‘ölçülü’ olduğunu savunan O’Meara, George Floyd’un öldürülmesini kınadı, ölüme yol açan polis Derek Chauvin’in hareketini de ‘iğrenç’ diye niteledi. O’Meara, “Bizim yaptığımız bu değil. Polis memurlarının yaptığı şey bu değil. O birini öldürdü, biz değil” diye konuştu.

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