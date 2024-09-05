ABD resmen duyurdu: Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ında mutabık kalındı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkilinin İsrail-Hamas arasındaki anlaşmaya ilişkin verdiği detaylı bilgiler paylaşıldı.
"Anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde mutabık kalındı"
Gazze'ye 60 bin geçici ev ve 200 bin çadır
ABD'li yetkili, anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nde yerinden edilen kişilere 60 bin geçici ev ve 200 bin çadır da sağlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Anlaşmada Philadelphi koridoru geçmiyor
Yetkili, 18 maddelik anlaşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından bu hafta başında dile getirilen Philadelphi Koridoru'na ilişkin bir madde olmadığını belirtti. Yetkili, “Anlaşmada Philadelphi Koridoru'ndan bahseden hiçbir şey yok. Anlaşmaya göre yoğun nüfuslu tüm bölgelerden çekilecekler. Gazze ve Mısır sınırında fiilen bir yol olan Philadelphi Koridoru'nun yoğun nüfuslu bir bölge olup olmadığı konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Bu anlaşmazlık üzerine İsrailliler son birkaç hafta içinde koridordaki varlıklarını önemli ölçüde azaltacakları bir teklif sundular ve sanırım John Kirby dün bu konuya biraz değindi. Oldukça önemli bir azalma, ancak yoğun nüfuslu alanların dışında, ki bu teknik olarak anlaşmayla uyumlu. Ancak, elbette, bir anlaşma olana kadar bir anlaşma yapmış sayılmazsınız” diye konuştu.