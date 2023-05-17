ABD Rus bilgisayar korsanını arıyor: Bilgi paylaşana 10 milyon dolar verilecek

ABD Adalet Bakanlığının, Columbia ve New Jersey’de Matveev aleyhine iki iddianameyi ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, Hazine Bakanlığının da Matveev'e mali yaptırımlar uyguladığı ifade edildi. Rusya'nın siber suçlular için en güvenli yer olduğu aktarılarak, Rusya’nın ABD müttefiklerine de siber saldırılarda bulunduğu bildirildi.