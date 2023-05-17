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Dünya

ABD Rus bilgisayar korsanını arıyor: Bilgi paylaşana 10 milyon dolar verilecek

ABD, Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev hakkında tutuklanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşımında bulunana 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

08:20 . 17/05/2023 Çarşamba
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Mikhail Pavlovich Matveev

Mikhail Pavlovich Matveev

ABD, Rus bilgisayar korsanları için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’deki yasa uygulamalarını, işletmeleri ve internet altyapısını hedef alan Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev hakkında tutuklanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşımında bulunana Ulus Ötesi Organize Suçlar Ödül Programı (TOCRP) kapsamında 10 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.


ABD Adalet Bakanlığının, Columbia ve New Jersey’de Matveev aleyhine iki iddianameyi ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, Hazine Bakanlığının da Matveev'e mali yaptırımlar uyguladığı ifade edildi. Rusya'nın siber suçlular için en güvenli yer olduğu aktarılarak, Rusya’nın ABD müttefiklerine de siber saldırılarda bulunduğu bildirildi.

Rus bilgisayar korsanı Matveev dolandırdığı kişilerden 400 milyon dolar talep eden ve yaklaşık 200 milyon dolar fidye ödemesi alan üç fidye yazılımı çetesinin aktif bir üyesi olarak biliniyor.

#ABD
#Rus bilgisayar korsanı
#Mikhail Pavlovich Matveev
1 saat önce
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