ABD: Rusya ve Çin Kuzey Kore konusunda rol üstlenmeli

"Hem Rusya hem de Çin, BMGK'deki etkileri ve Kuzey Kore üzerindeki nüfuzlarını kullanarak bu ülkeyi tehditlerle dolu yasa dışı davranışları bırakmaya, yakın ve geniş çevresinde gerginlik yaratmayacak şekilde davranmaya teşvik etme rolünü üstlenebilir."