ABD: Rusya ve Çin Kuzey Kore konusunda rol üstlenmeli

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya ve Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri olarak Kuzey Kore'yi diyalog için masaya getirme rolünü üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.
Patel, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'nin müzakere masasına oturması için Çin ve Rusya'nın rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Patel'in açıklaması, Kuzey Kore'nin 27 Temmuz 1953'te imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü etkinliklerine Rusya ve Çin delegasyonlarını davet ettiğini duyurmasının ardından geldi.
BMGK'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin, geçen seneden itibaren Kuzey Kore'nin füze denemelerine yaptırım girişimlerini veto ediyor.