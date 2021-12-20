Dünya ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino Türkiyenin İHA uzmanlığı takip edilmeli
AMERİKA

ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino: Türkiye’nin İHA uzmanlığı takip edilmeli

ABD Savunma Bakanlığı danışmanlarından emekli Yarbay Scott Crino, Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısını övdü. Bayraktar SİHA’ların Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılı olduğunu söyleyen Crino, "Bunun altında üretim uzmanlığı yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi takip edilmesi gereken sağlam bir şablon" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino: Türkiye’nin İHA uzmanlığı takip edilmeli
Bayraktar TB2

Amerikalı eski Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı’nın danışmanlarından Scott Crino, Kuveytli yayın kuruluşu Kuwait Times’a insansız hava araçları konusunda açıklamalarda bulundu. Türk İHA/SİHA’larına ayrı parantez açan ve örnek gösteren Crino, şunları söyledi:

“TB2’LER ZAFERİN ANAHTARI”

Askeri ilişkilerde drone teknolojisi yıkıcı bir güç. İHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme ve genel etki, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta, Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı. Azerbaycan, savaş gücüne Türk TB2 insansız hava aracını da ekledi ve bunun sonucunda havaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın ağır zırhını çabucak etkisiz hale getirmeyi başardı.

“TÜRKİYE ÜRETİM UZMANI”

Türk yapımı Bayraktar İHA'larından bahsetmiştim ama İHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılıydılar; etkili ve uyarlanabilir bir savaş sistemi tasarlamalarını sağlayan, Türkiye'nin operasyonel ortamlarına ilişkin kendi içgörü ve anlayışının yanı sıra üretim uzmanlıklarıydı. Türkiye deneyimi, diğer ülkelerin takip etmesi için sağlam bir şablon.

Kuwait Times'in
Kuwait Times'in "Drone teknolojisi, ordular için geleceğin yolu haline geliyor" başlıklı haberi.

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