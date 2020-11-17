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Dünya ABD Savunma Bakanlığından yeni karar Irak ve Afganistandaki asker sayısını 2 bin 500e indirecek
AMERİKA

ABD Savunma Bakanlığından yeni karar: Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı. Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin tavsiyesi doğrultusunda aldığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına açıklama yapan Miller, "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 olacaktır." dedi.

Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı istişarelere dayandığını söyledi.

Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri ile istişare ettiğini ifade etti.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu.

Trump tavsiye doğrultusunda kararı aldı

Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin tavsiyesi doğrultusunda aldığını ve bu kararın başkanlık yarışına katıldığı 2016'dan bu yana Amerikan halkına verdiği sözle uyumlu olduğunu belirtti.

Afganistan ve Irak'taki koşulların artık Amerikan halkını ve menfaatlerini tehdit edecek durumda olmadığını belirten yetkili, El Kaide'nin söz konusu 2 ülkede de aktif olmasına ilişkin bir soruya ise "El Kaide on yıllardır orada ve çekilmiyoruz dediğimizde onlar yarın oralardan çıkacak değiller." yanıtını verdi.

Afganistan'da Taliban ile Afgan güçlerinin yenişemediğini ifade eden yetkili, ülkede çözümün barışçıl bir müzakereden geçtiğine dikkati çekti.

ABD'nin terörle mücadele misyonundan bir değişiklik olmayacağını belirten yetkili, 2 bin 500 askerin 2 ülkede de gerekli görevler için yeterli olacağını ifade etti.

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