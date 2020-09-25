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Dünya ABD seçimleri mahkemede bitecek
AMERİKA

​ABD seçimleri mahkemede bitecek

ABD seçimleri mahkemede bitecek

Üç Kasım’daki seçimler öncesinde büyük bir kutuplaşma yaşayan ABD’de seçimin olası sonuçları şimdiden tartışma konusu oldu. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nde Ruth Bader Ginsburg’un ölmesinden sonra boşalan yargıçlık koltuğunu doldurmak için neden acele ettiği sorulunca, “Bence 3 Kasım seçimleri Yüksek Mahkemede bitecek. Bu nedenle mahkemede 9 yargıcın olması önemli” dedi. Trump’ın kaybetse de koltuğu bırakmayacağını düşünen Demokratlar ise askeri müdahaleyi tartışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin postayla oy kullanma sisteminin yol açacağı sıkıntılar nedeniyle Yüksek Mahkemede biteceğini düşündüğü sözleriyle seçim tartışmaları gerilimi yükseltti. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği “Sosyal Medya İstismarlarından Kullanıcıları Koruma” başlıklı toplantıda Adalet Bakanı Bill Barr ve bazı eyaletlerin başsavcılarını ağırladığı toplantıda sosyal medya platformlarını eleştirdi ve 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin kritik bir mesaj verdi. Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde postayla çok fazla oy kullanılmasının “büyük bir felakete” yol açabileceğini belirterek, “Demokratlar neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyor. Postayla oy, seçimin de ötesinde ülkemiz için büyük bir utanç olacak.” diye konuştu.

YABANCI ÜLKELER MÜDAHALE EDEBİLİR

“Demokratlar, sistemde hile yapmak için Kovid-19’u kullanıyor.” diyen ABD Başkanı, “Yabancı ülkelere gelince, onlar şu anda olanlara bakıldığında bir hiç kalıyor. Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran’ı konuşacak olursak, onlar için bu seçimlere müdahale etmek çok kolay. Güzel ve ucuz oy pusulaları basabilirler bunları da oy merkezlerine gönderebilirler. Bu bir felaket. Demokratlar çok geç olmadan bu postayla oy meselesini durdurmalı.”

Trump gazetecinin sorusuna öfkelenerek kürsüyü terk etti
OYNAT 00:35
Trump gazetecinin sorusuna öfkelenerek kürsüyü terk etti
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti. Gazeteci Reid, Trump'a 'Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?' sorusunu sordu. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.


MAHKEMEDE 9 YARGIÇ ÖNEMLİ

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinde Ruth Bader Ginsburg’un yaşamını yitirmesinin ardından boşalan yargıçlık koltuğunu doldurmak için neden acele ettiğinin sorulması üzerine, “Bence 3 Kasım seçimleri Yüksek Mahkemede bitecek. Bu nedenle mahkemede 9 yargıcın olması önemli. Bence (yargıç seçimi için) sistem hızlı işleyecek. Cumartesi günü öğleden sonra saat 5’te yeni adayımı açıklayacağım.” dedi.

DEMOKRATLARA AĞIR SUÇLAMA

Cumhuriyetçilerin birlikte hareket etmesiyle sürecin daha hızlı işleyeceğine inandığını belirten Trump, “Bence seçimlerden önce yeni yargıcın belirlenmesi daha iyi olur. Çünkü Demokratların bir tezgah kurduğunu düşünüyorum. Bu tezgah da ABD Yüksek Mahkemesinin önüne çıkacak.” ifadesini kullandı.

TWITTER’I HEDEF ALDI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformlarının sol eğilimli olduğunu ve karşıt görüşlere karşı hoşgörüsüz davrandığını savunarak, “Örneğin, Twitter rutin bir şekilde, bunu yapan ABD başkanı bile olsa, muhafazakar görüşlerini ifade eden paylaşımları kısıtlıyor. Ama aynı zamanda İran liderinin antisemitik nefretini ve ölüm tehditlerini özgürce savurmasına izin veriyor. Her yıl sayısız Amerikalı, sürekli değişen kuralların kötü niyetli diktesi yoluyla kara listeye alınıyor ve susturuluyor.” dedi.

Eski generallerden Biden’a destek!

Joe Biden

Amerikan Washington Post gazetesi, 500’e yakın eski general, amiral ve ulusal güvenlik yetkilisinin Demokratların Başkan adayı Joe Bıden’a destek bildiren bir mektup yayınladığını belirtti. Demokrat, Cumhuriyetçi ve bağımsız kanatlardan 489 eski asker ve güvenlik bürokrasisi yetkilisi tarafından imzalana mektupta, ABD’nin liderliğe ihtiyaç duyduğu vurgulanadı ve Joe Biden’a destek verdikleri belirtildi. George Floyd’un öldürülmesinin ardından yaşanan olaylarda da pekçok eski general Trump aleyhine tavır almıştı. Demokratların başkan adayı Joe Biden Haziran ayında yapığı bir açıklamayla, Trump’ın Beyaz Saray’dan zorla çıkartılabileceğini savunmuştu. Biden, Trump’ın oy çalmaya çalışacağını, seçimi kaybettiği halde koltuktan kalkmayı reddetmesi halinde askerin müdahale edeceğini iddia etmişti.Trump’ın seçimi kaybetmesi ve sonucu kabul etmeyi reddetmesi halinde ordunun müdahale edeceğinden emin olduğunu ifade eden Demokrat siyasetçi “Büyük bir süratle kendisinin Beyaz Saray’dan çıkışına eşlik edeceklerine kesinlikle eminim” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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