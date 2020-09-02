Birbirlerini suçladılar: ABD siyaseti ülke içi şiddete teslim

DEMOKRAT YÖNETİMLERE YÜKLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, Kenosha kentinde yaşanan şiddet olaylarından birbirlerini sorumlu tuttu. Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir siyahinin polis tarafından 7 el ateşle vurulmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Demokratlara ve Biden’a yüklendi. Trump, Demokratların yönetimindeki tüm şehirlerde suç oranlarının arttığını savundu.

SOL ŞİDDETE SORUŞTURMA

Trump, “Biden ve Kamala Harris açıklamalarıyla radikal sol örgütlere ve Antifa gibi yapılara cesaret veriyor ve onlar da bu olayları çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Biden’ın açıklamalarında “iç terör örgütü” olarak nitelendirdiği Antifa’dan hiç bahsetmemesini de eleştiren Trump, Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak bir operasyonla ‘‘solcu sivil itaatsizlik eylemleri’’ olarak değerlendirdiği şiddet olaylarını soruşturmaya hazırlandıklarını açıkladı.

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‘GENÇLERİN BEYNİNİ YIKIYORLAR’

Trump, ‘‘Bizler Amerika’da asla çetelerin düzenine boyun eğmeyeceğiz. Eğer ülkeyi çeteler idare ederse o zaman demokrasi aslında ölmüş demektir’’ diye konuştu. ‘‘Okullarda ve üniversitelerde ırkçılık söylemleriyle genç Amerikalılar’ın beynini yıkamaya çalıştıklarını görüyoruz’’ diyen Trump, Demokrat Parti’yi ulusal kongre sırasında çeşitli defalar tekrar edilen bağlılık yemininden de ‘‘Tanrı’’ sözcüğünü çıkartmakla suçladı.

‘ÜLKE DEĞERLERİNİ ZEHİRLİYOR’

Biden da Pittsburgh kentinde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Trump ülkemizin değerlerini zehirliyor ve bölünmeyi artırıyor. Kentlerimizdeki şiddetin artmasında ateşe odun atıyor. O şiddeti durduramaz çünkü yıllardır bu şiddeti o köpürttü” ifadelerini kullandı. Seçim sürecinde çok fazla medya önüne çıkmamakla eleştirilen Biden’ın bu sözleri Trump’a son günlerde yönelttiği en sert eleştiri olarak kayda geçti.

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Ordu Biden’dan yana

ABD Ordusu içinde yapılan bir anket, askerlerin Demokrat aday Joe Biden’dan yana olduğunu ortaya koydu. Millitary Times internet sitesi ve Syracuse Üniversitesi iş birliği ile yapılan ankete göre askerlerin yüzde 37,4’ü Trump’ı, yüzde 43,1’i ise Biden’ı desteklediklerini belirtti. Ankete katılan askerlerin yüzde 42’si ABD Başkanı Trump’ı kesinikle onaylamadıklarını ifade ederken, yüzde 38’i Başkan hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını söyledi.

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ZANLIYI SAVUNDU

Kyle Rittenhouse

Trump ayrıca, Kenosha’da iki kişinin ölümüne neden olan beyaz bir Amerikalıyı neden kınamadığı şeklindeki bir soruya karşılık olarak, “Muhtemelen o kişi çok zor durumdaydı, ona saldırdılar, belki de öldürülecekti” sözleriyle 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse adlı zanlıyı savundu. Trump’ın bu sözleri basın toplantısının yapıldığı salonda kısa bir süre basın mensuplarıyla Trump arasında tartışmaya neden oldu.

Trump arayı kapatıyor

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında anketlerde, Demokrat aday Joe Biden önde görünürken, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın özellikle kritik eyaletlerde arayı kapattığı görülüyor. ABD’de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi “Real Clear Politics”in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Biden, yarışı Trump’ın ortalama yüzde 6,9 önünde götürüyor. Biden’ın 28 Temmuz’da ulusal çapta yüzde 9 önde olduğu göz önüne alındığında Trump’ın yavaş da olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor. Trump, anketlerdeki asıl atılımı, seçimlerin kaderini belirleyecek “swing (salıncak)” eyaletlerde yaptı. Salıncak eyaletlerin başında bulunan Michigan’da Biden, 28 Temmuz’da Trump’ın yüzde 8,4 önündeyken bu rakam, bugün yüzde 2,6’ya düştü.