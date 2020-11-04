ABD seçimlerinde bir ilk: Kazanırsa görevi bittiğinde 81 yaşında olacak!

ABD seçimlerinde kıyasıya yarış devam ediyor. Seçimlerin bu yıl farklı bir özelliği var. İlk kez iki aday da 70 yaşın üzerinde.

DÜNYA ABD'de anketler yine çuvalladı: Trump'ın farkla kaybedeceğini öngörmüşlerdi!

BİDEN KAZANIRSA GÖREVDE 81 YAŞINDA AYRILACAK

Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump 74, Demokrat Parti adayı Joe Biden ise 77 yaşında. Trump ikinci kez göreve gelirse süresi dolduğunda 78, Biden ise 81 yaşında olacak.

DÜNYA Bölünmüş bir ulus: ABD'yi kaos mu bekliyor?

BUNAK DİYE DALGA GEÇMİŞTİ

Joe Biden'ın yaşlılığı ile birçok kez dalga geçen Trump, rakibine çoğu kez "bunak ve unutkan" demişti.

Joe Biden ise katıldığı mitinglerde, gittiği eyaletin adını unutarak alay konusu olmuştu.