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Dünya ABD seçimlerinde bir ilk Kazanırsa görevi bittiğinde 81 yaşında olacak
AMERİKA

ABD seçimlerinde bir ilk: Kazanırsa görevi bittiğinde 81 yaşında olacak!

ABD seçmimlerinde ilk kez iki adayın yaşı 70 üstü. Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump 74, Demokrat Parti adayı Joe Biden ise 77 yaşında. Trump ikinci kez göreve gelirse süresi dolduğunda 78, Biden ise 81 yaşında olacak. Seçim sürecinde özellikle Joe Biden yaşı nedeniyle eleştiri ve alay konusu olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump ve Biden
Trump ve Biden

ABD seçimlerinde kıyasıya yarış devam ediyor. Seçimlerin bu yıl farklı bir özelliği var. İlk kez iki aday da 70 yaşın üzerinde.

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BİDEN KAZANIRSA GÖREVDE 81 YAŞINDA AYRILACAK

Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump 74, Demokrat Parti adayı Joe Biden ise 77 yaşında. Trump ikinci kez göreve gelirse süresi dolduğunda 78, Biden ise 81 yaşında olacak.

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BUNAK DİYE DALGA GEÇMİŞTİ

Joe Biden'ın yaşlılığı ile birçok kez dalga geçen Trump, rakibine çoğu kez "bunak ve unutkan" demişti.

Joe Biden ise katıldığı mitinglerde, gittiği eyaletin adını unutarak alay konusu olmuştu.

Trump rakibi Joe Biden'ı böyle taklit etti
OYNAT 00:14
Trump rakibi Joe Biden'ı böyle taklit etti
Koronavirüsü atlatan ABD Başkanı Donald Trump seçim yarışına hız verdi. Kuzey Carolina'da seçmenleriyle bir araya gelen Trump burada düzenlediği mitingde 77 yaşındaki rakibi Joe Biden'ın 'kolunu kaldıramayışıyla' dalga geçti. Biden'a 'Yaşlı, uyuşuk bir ahmak' diyen Trump, 2016 seçimlerinde de engelli bir muhabirle alay etmişti.


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