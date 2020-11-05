ABD seçimlerinde son durum: Trump süreci mahkemeye taşıyabilir

Oyların yeniden sayılması talebiyle itirazda bulunan Trump'ın kampanya ekibi, süreci mahkemeye taşıyabilir.

Seçimlerde ise son olarak Michigan eyaletinde seçimin Demokratlar lehine kesinleşmesiyle Biden 264 delegeye ulaşmış oldu. Trump ise 214 delegede kaldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 👁‍🗨 Biri ABD tarihinin en sıradışı başkanı diğeri seçim tarihinin en yaşlı adayı.⁣ ⁣ 📌 İşte çekişmeli geçen başkanlık yarışındaki iki adayın öne çıkan özellikleri 👇⁣ ⁣ #Elections2020 REKLAM #EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Kas, 2020, 1:38öö PST )

KRİTİK EYALETLERDE SAYIM DEVAM EDİYOR

Oy sayımları Georgia, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Nevada ve Alaska eyaletlerinde devam ediyor. Bu eyaletlerden 16 delegeli Georgia, 15 delegeli Kuzey Carolina, 20 delegeli Pensilvanya ve 3 delegeli Alaska'de Cumhuriyetçiler önce. 6 delegeli Nevada'da ise Demokratlar seçimi önde götürüyor.

Tüm eyaletlerde seçimin şu anki gibi sonuçlanması halinde, Biden 270 delegeye ulaşarak seçimi kazanacak, Trump ise 268 delegede kalacak.

REKLAM

Bu gönderiyi Instagram'da gör 📌 ABD Başkanı'nı belirlerken seçimlere de çekişmeli eyaletler damga vurdu⁣ ⁣ 👉 Trump'ın zafer ilanına rağmen bazı eyaletler hala belli değil REKLAM #EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Kas, 2020, 2:15öö PST )

NEVADA SEÇİM SONUÇLARINI BELİRLEYECEK

Diğer eyaletlerde de kıyasıya yarış devam ederken, seçimde Nevada eyaletindeki sonuçların kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Biden, bu eyalette Trump'ın 8 bin oy önünde bulunuyor. Trump ise farkı hızla kapatıyor.

Diğer eyaletlerde mevcut durumu koruduğu, Nevada'da ise Biden'ın önüne geçtiği takdirde Trump seçimi önde bitirme şansına sahip.

Ancak Trump'ın önde olduğu eyaletlerde de Biden'ın farkı kapatabileceği rapor ediliyor.

DÜNYA Sandıktan kaos çıktı

OYNAT 02:10 ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



