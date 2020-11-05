ABD seçimlerinde son durum: Trump süreci mahkemeye taşıyabilir

Oyların yeniden sayılması talebiyle itirazda bulunan Trump'ın kampanya ekibi, süreci mahkemeye taşıyabilir.
Seçimlerde ise son olarak Michigan eyaletinde seçimin Demokratlar lehine kesinleşmesiyle Biden 264 delegeye ulaşmış oldu. Trump ise 214 delegede kaldı.
KRİTİK EYALETLERDE SAYIM DEVAM EDİYOR
Oy sayımları Georgia, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Nevada ve Alaska eyaletlerinde devam ediyor. Bu eyaletlerden 16 delegeli Georgia, 15 delegeli Kuzey Carolina, 20 delegeli Pensilvanya ve 3 delegeli Alaska'de Cumhuriyetçiler önce. 6 delegeli Nevada'da ise Demokratlar seçimi önde götürüyor.
Tüm eyaletlerde seçimin şu anki gibi sonuçlanması halinde, Biden 270 delegeye ulaşarak seçimi kazanacak, Trump ise 268 delegede kalacak.
NEVADA SEÇİM SONUÇLARINI BELİRLEYECEK
Diğer eyaletlerde de kıyasıya yarış devam ederken, seçimde Nevada eyaletindeki sonuçların kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
- Biden, bu eyalette Trump'ın 8 bin oy önünde bulunuyor. Trump ise farkı hızla kapatıyor.
Diğer eyaletlerde mevcut durumu koruduğu, Nevada'da ise Biden'ın önüne geçtiği takdirde Trump seçimi önde bitirme şansına sahip.
Ancak Trump'ın önde olduğu eyaletlerde de Biden'ın farkı kapatabileceği rapor ediliyor.