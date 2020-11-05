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Dünya ABD seçimlerinde son durum Trump süreci mahkemeye taşıyabilir
AMERİKA

ABD seçimlerinde son durum: Trump süreci mahkemeye taşıyabilir

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerin sonuçları konusunda tartışmalar halen devam ediyor. Birçok eyalette oy sayımları biterken, sayımların bittiği eyaletlerde de tartışmalar sona ermiş değil. Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden'ın kendisini geçtiği bazı eyaletlerde sonuçlara itiraz etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Joe Biden ve Donald Trump.
Joe Biden ve Donald Trump.

Oyların yeniden sayılması talebiyle itirazda bulunan Trump'ın kampanya ekibi, süreci mahkemeye taşıyabilir.

Seçimlerde ise son olarak Michigan eyaletinde seçimin Demokratlar lehine kesinleşmesiyle Biden 264 delegeye ulaşmış oldu. Trump ise 214 delegede kaldı.

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👁‍🗨 Biri ABD tarihinin en sıradışı başkanı diğeri seçim tarihinin en yaşlı adayı.⁣ ⁣ 📌 İşte çekişmeli geçen başkanlık yarışındaki iki adayın öne çıkan özellikleri 👇⁣ ⁣ #Elections2020

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KRİTİK EYALETLERDE SAYIM DEVAM EDİYOR

Oy sayımları Georgia, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Nevada ve Alaska eyaletlerinde devam ediyor. Bu eyaletlerden 16 delegeli Georgia, 15 delegeli Kuzey Carolina, 20 delegeli Pensilvanya ve 3 delegeli Alaska'de Cumhuriyetçiler önce. 6 delegeli Nevada'da ise Demokratlar seçimi önde götürüyor.

Tüm eyaletlerde seçimin şu anki gibi sonuçlanması halinde, Biden 270 delegeye ulaşarak seçimi kazanacak, Trump ise 268 delegede kalacak.

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📌 ABD Başkanı'nı belirlerken seçimlere de çekişmeli eyaletler damga vurdu⁣ ⁣ 👉 Trump'ın zafer ilanına rağmen bazı eyaletler hala belli değil

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NEVADA SEÇİM SONUÇLARINI BELİRLEYECEK

Diğer eyaletlerde de kıyasıya yarış devam ederken, seçimde Nevada eyaletindeki sonuçların kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

  • Biden, bu eyalette Trump'ın 8 bin oy önünde bulunuyor. Trump ise farkı hızla kapatıyor.

Diğer eyaletlerde mevcut durumu koruduğu, Nevada'da ise Biden'ın önüne geçtiği takdirde Trump seçimi önde bitirme şansına sahip.

Ancak Trump'ın önde olduğu eyaletlerde de Biden'ın farkı kapatabileceği rapor ediliyor.

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