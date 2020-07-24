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Dünya ABD şehirlerinde kaos ve şiddet Trumptan federal güçlere müdahale emri
AMERİKA

ABD şehirlerinde kaos ve şiddet: Trump’tan federal güçlere müdahale emri

ABD Başkanı Donald Trump’ın suçla mücadele için çeşitli şehirlerde ek federal güvenlik güçleri konuşlandıracağı belirtildi. Cumhuriyetçi Trump’ın artan şiddet olaylarına karşı hedef aldığı kentler, Chicago, Portland, New York ve Philadelphia Demokrat Parti tarafından yönetilen şehirler. Ancak Portland kentinde federal güvenlik görevlilerinin konuşlandırılması tartışma yaratmış, yerel yetkililer devam eden eylemlerde gerilimi tırmandırdıklarını gerekçesiyle müdahaleye karşı çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde sokak olayları sonrası federal güvenlik güçleri bölgeye gönderilmişti.
ABD’nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde sokak olayları sonrası federal güvenlik güçleri bölgeye gönderilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago başta olmak üzere ülkede suç oranı yüksek olan kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderileceğini duyurdu. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında “Son günlerde, polis teşkilatlarımızın dağıtılması ve fonlarının kesilmesine yönelik bir radikal hareket vardı. Aşırılıkçı siyasetçiler de bu polis karşıtı savaşa destek verdi.” ifadesini kulandı. Trump, söz konusu olayların ardından ülkenin büyük şehirlerindeki silahlı saldırı, cinayet ve şiddet olaylarının arttığını vurgulayarak, “Bu akan kan artık durmalı, duracak da.” ifadesini kullandı. Trump’ın Kasım ayındaki seçimlerden önceki en önemli politikalarından biri güvenlik ve düzeni sağlamak.

MÜDAHALEDEN BAŞKA ŞANS KALMADI

Federal hükümetin suç ile mücadelede ciddi adımlar atacağını vurgulayan Trump, “Şiddet suçlarının pençesine düşmüş Amerikan toplumlarına yönelik görevlendirilen federal güvenlik güçlerinin artırılacağını duyurmak istiyorum. Tüm ülkede olanları görüyorsunuz, bizim bu konuya müdahale etmekten başka şansımız kalmadı.” diye konuştu. Trump, ülkede New York, Philadelphia ve Minneapolis gibi kentlerde suç oranlarının arttığının altını çizerek, Chicago’nun da bu suçlar nedeniyle en çok acı çeken kent olduğunu vurguladı.

SİLAHLI ŞİDDET OLAYLARI TIRMANIŞTA

  • New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago ve Milwaukee’de silahlı şiddet olayları son dönemde hızla tırmanışa geçmiş durumda. Tüm Amerikalıların güvenli, şerefli ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürme hakkı olduğuna işaret eden Trump, bazı Demokrat yerel yöneticilerin siyasi çıkarlarını insanların güvenliğinin önüne koyduğunu ve bu nedenle de gerekli önlemleri almadığını söyledi.

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ÇİN’İ DE HEDEF ALDI

ABD’de yerli üretim alanları açılarak ailelere yeni fırsatlar yaratılması gerektiğini vurgulayan Trump, “Pekin’de değil Baltimore’da fabrikalar kurmak istiyoruz. Mallarımızı, Şanghay’da değil Chicago’da üretmek istiyoruz. Amerikan rüyasının Amerikan çocukları için olmasını istiyoruz.” dedi. Şiddet olaylarının nedeni olarak artan işsizlik oranları gösteriliyor.

Gösteriler vaka sayısını artırdı

Fotoğraf: Arşiv
  • ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının genç nüfusta artışının nedeninin ülkede düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolar olabileceğini kaydetti. Trump, Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi. Bugün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Kovid-19’a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdiklerini hatırlatan Trump, aşı ve tedavi konusunda hızlı ilerlediklerin belirtti. Kovid-19 kaynakları ölümlerin neredeyse yarısının yaşlı bakım evlerinde gerçekleştiğine işaret eden Trump, salgının başından bu yana buralarla ilgili gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını vurguladı. Trump yaşlı bakım evlerie hızlı tanı cihazları gönderecekelrini ve 5 milyar dolarlık yardım sağlanacağını belirtti. Öte yandan ABD Başkanı, “Demokrat Başkan Adayı ve Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın kendisine yönelik ‘ilk faşist başkan’ nitelendirmesine ilişkin, “Ben siyahi Amerikalılar için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Belki Abraham Lincoln bir istisna olabilir” ifadelerini kullandı.

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