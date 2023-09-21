ABD Senatosu Genelkurmay Başkanlığına atanan ismi onayladı

Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları, bakanlığın kürtaj politikaları nedeniyle engellemeyi sürdürürken, Senatodan ilk kez bir onay geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin onayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, Brown'u tebrik ederek,

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin onayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, Brown'u tebrik ederek,

Tuberville ise kişisel adayların oylamasına karşı çıkmayacağına ancak toplu oylamalara karşı engellemelerini sürdüreceğini belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmesiyle kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Bunun üzerine Alabama, Oklahoma, Tennessee ve Teksas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar geçirilmişti.