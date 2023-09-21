ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı: Manidâr zamanlama

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platform ve birkaç roketin ele geçirildiğini duyurdu. Ordu bölgede yaptığı arama çalışmaları neticesinde Sur kentine bağlı Zibkin ve el Kaylala beldeleri çevresinde roketlerin fırlatıldığı bir platform ve kullanılmaya hazır birkaç roketin ele geçirildiğini açıkladı.