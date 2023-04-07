Lübnan ordusu İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platformu ele geçirdi.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platform ve birkaç roketin ele geçirildiğini duyurdu.





Ordunun, İsrail sınırında dün başlayan saldırılara ilişkin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yer aldı.





Açıklamada, ordu mensuplarının bölgede yaptığı arama çalışmaları neticesinde Sur kentine bağlı Zibkin ve el Kaylala beldeleri çevresinde roketlerin fırlatıldığı bir platform ve kullanılmaya hazır birkaç roketin ele geçirildiği ifade edildi.





Ordu güçlerinin ayrıca fırlatılmaya hazır konumdaki birkaç roketi de yine güneydeki Marcayun ilçesi kırsalında bulduğu aktarıldı.





Lübnan ordusu dün de aynı bölgede roket platformları ele geçirmişti.









Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.





İsrail ordusu, dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Ordu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.





Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.





İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.





Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.







