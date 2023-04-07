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Dünya

Lübnan ordusu İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platformu ele geçirdi

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platform ve birkaç roketin ele geçirildiğini duyurdu. Ordu bölgede yaptığı arama çalışmaları neticesinde Sur kentine bağlı Zibkin ve el Kaylala beldeleri çevresinde roketlerin fırlatıldığı bir platform ve kullanılmaya hazır birkaç roketin ele geçirildiğini açıkladı.

11:49 . 7/04/2023 Cuma
AA
Lübnan ordusu İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platformu ele geçirdi.

Lübnan ordusu İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platformu ele geçirdi.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platform ve birkaç roketin ele geçirildiğini duyurdu.


Ordunun, İsrail sınırında dün başlayan saldırılara ilişkin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yer aldı.


Açıklamada, ordu mensuplarının bölgede yaptığı arama çalışmaları neticesinde Sur kentine bağlı Zibkin ve el Kaylala beldeleri çevresinde roketlerin fırlatıldığı bir platform ve kullanılmaya hazır birkaç roketin ele geçirildiği ifade edildi.


Ordu güçlerinin ayrıca fırlatılmaya hazır konumdaki birkaç roketi de yine güneydeki Marcayun ilçesi kırsalında bulduğu aktarıldı.


Lübnan ordusu dün de aynı bölgede roket platformları ele geçirmişti.



Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.


İsrail ordusu, dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Ordu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.


Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.


İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.


Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.



İsrail ve Lübnan arasında sıcak çatışma: Saldırılar peş peşe geldi iki ülke teyakkuzda
İsrail ve Lübnan arasında sıcak çatışma: Saldırılar peş peşe geldi iki ülke teyakkuzda

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi. ​​​​​​​ Öte yandan Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı. İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi. İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi roketin ardından akşam saatlerinde de üç havan mermisinin atıldığını geçti. Saldırılar sürüyor, iki ülke teyakkuzda.

#Beyrut
#Lübnan
#İsrail
1 saat önce
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