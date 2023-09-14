|
Dünya

Lübnan'da Filistin kampındaki çatışmalarda bir haftada 15 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında 11 Eylül'de sağlanan ateşkese rağmen çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı. 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

10:01 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.


Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva Kampı'nda Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında 11 Eylül'de sağlanan ateşkese rağmen çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.


Kampta, 7-14 Eylül arasındaki kanlı çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı ifade edildi.


Ayn el-Helva'daki çatışmaların durması için yürütülen tüm girişimler ve sağlanan ateşkesin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.


Filistin Ortak Eylem Komitesi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin çağrısı üzerine 11 Eylül'de Ayn el-Helva'daki taraflar arasında ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.


Ateşkesin en önemli şartı Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref el-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'u öldürenlerin Lübnan yargısına teslim edilmesiydi.


Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.


Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.


Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.


Ayn el-Helva Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.


Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.


Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.



#Beyrut
#Lübnan
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat Egea Limited Sedan-Cross Modelleri Fiyatı ve Özellikleri