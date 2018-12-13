Dünya ABD Senatosu Kaşıkçı cinayeti yasa tasarısını kabul etti
AMERİKA

Kaşıkçı cinayeti yasa tasarısı ABD Senatosu'nda - Son dakika haberleri

ABD Senatosu 'Kaşıkçı cinayeti' yasa tasarısını kabul etti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı, ABD Senatosunda kabul edildi. Ayrıca tasarıda, Riyad yönetimine de 'Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması' çağrısında bulunuldu.

AA
Suudi gazeteci Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gitmişti. Kaşıkçı cinayeti birçok ülkede protesto edilmişti.
Suudi gazeteci Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gitmişti. Kaşıkçı cinayeti birçok ülkede protesto edilmişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker tarafından sunulan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosunda kabul edildi.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarı, bugün Senatoya sunulduktan sonra sesli oylamada kabul edildi.

Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens Selman tarafından emredildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine de "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan insan hakları savunucuları Rawaf ve Samar Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısının da yer aldığı tasarıda, Riyad'ın Çin ve Rusya'dan silah alımının ABD ile ilişkilerini zora soktuğu da belirtildi.

Tasarıda ayrıca, ABD'nin Yemen'deki insani krizin devam etmesinde rolü olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri eylemlerine verdiği desteğin de derhal kesilmesi talep edildi.

Bu tasarıyla ABD Senatosu, Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden resmi olarak sorumlu tutmuş oldu.

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