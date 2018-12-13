ABD Senatosu'ndan Yemen kararı: Suudi Arabistan'a askeri destek kesilecek

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayacak ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği askeri desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
ABD'li senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından sunulan yasa tasarısı, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 41 "hayır" oyuna karşı 56 "evet" oyuyla kabul edildi.
Oylama sonrasında Genel Kurula hitap eden Senatör Sanders, "ABD artık Yemen'de dünyanın en kötü insani krizine neden olan Suudi Arabistan'ın müdahalesine ortak olmayacak. Bugün Suudi Arabistan'daki despotik rejime, askeri maceralarının bir parçası olmayacağımızı söylüyoruz." ifadelerini kullandı.