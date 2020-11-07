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Dünya ABD Senatosunda hangi tarafın çoğunlukta olacağı ocak ayına kadar bilinmeyecek
AMERİKA

ABD Senatosunda hangi tarafın çoğunlukta olacağı ocak ayına kadar bilinmeyecek

ABD'de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

Haber Merkezi AA
ABD Kongresi.
ABD Kongresi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde, başkanın yanısıra Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni düzeni için de oy kullanıldı.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, şu anda hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, 100 sandalyelik Senato'da 48'er sandalyeyi garantiledi.

Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerinde birer ve Georgia eyaletinde iki sandalye için yapılan seçimlerin sonucu henüz netleşmedi. Kuzey Carolina ve Alaska'da Cumhuriyetçiler önde götürüyor. Bu durumda Cumhuriyetçilerin senatör sayısı 50'yi görebiliyor.

  • Ancak Georgia eyaletindeki iki yarışta da hiçbir aday yüzde 50 çoğunluğu yakalayamadı. Bu eyaletteki iki koltuk için ocak ayında ikinci tur seçimler olacak.

Bu durumda her iki partinin de 51 senatörü bulamayacağı göz önünde bulundurularak, Senatoda kimin çoğunlukta olacağı ocak ayındaki ikinci tur sonuçlanana kadar bilinmezliğini koruyacak.

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