ABD tarihinde bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevden alındı

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz’in Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin görevinden alınması için önerge sunmasının ardından kritik oylama yapıldı.





McCarthy oy çokluğu ile görevden alındı. McCarthy’yi koltuğundan eden önerge 210 "hayır" oyuna karşı, 216 "evet" oyuyla kabul edilirken, 8 Cumhuriyetçi de McCarthy’nin görevden alınmasına destek vererek "evet" oyu kullandı.





McCarthy’nin kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğunu kaybetmesi ABD tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Meclisteki üyelik görevini sürdürecek olan McCarthy’nin yerine Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevine geçici olarak Cumhuriyetçi temsilci Patrick McHenry atandı.





1910’dan bu yana ilk ABD Temsilciler Meclisi’nde başkanın görevden alınmasına yönelik son oylama 1910 yılında yapılmıştı. McCarthy’yi Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğundan eden son oylama ise McCarthy’nin siyasi zayıflığının ve Cumhuriyetçiler arasındaki görüş ayrılıklarının göstergesi olarak yorumlandı.





15. turda seçilebilmişti





Cumhuriyetçiler içindeki aşırı sağcı bir grup ile McCarthy arasındaki siyasi gerginlik nedeniyle Gaetz geçtiğimiz Ocak ayında McCarthy’nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı. McCarthy, Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalmıştı. Bu tavizlerden birinin, görevden almaya yönelik oylama için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer almıştı. McCarthy, yapılan oylamanın 15. turunda Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmişti.











