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Dünya

ABD tarihindeki en büyük fil yürüyüşü gerçekleştirildi

ABD Hava Kuvvetleri, Teksas'taki Sheppard askeri hava üssünde 4 bin havacı ve 80 savaş uçağının katılımıyla, Rusya ve Çin'e karşı bir güç gösterisi yaparak tarihindeki en büyük fil yürüyüşünü gerçekleştirdi. "Fil yürüyüşü" askeri terminolojide, tehlike söz konusu olduğunda savaş uçaklarının mümkün ola en kısa sürede havada olmaları için tam yüklü olarak pist başında hazır olmaları anlamına geliyor.

12:26 . 19/04/2023 Çarşamba
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ABD tarihindeki en büyük fil yürüyüşü gerçekleştirildi.

ABD tarihindeki en büyük fil yürüyüşü gerçekleştirildi.

ABD Hava Kuvvetleri, Ukrayna'daki savaş ve Çin ile gerginlikler arasında, tarihindeki en büyük fil yürüyüşü gösterisini gerçekleştirdi.


Teksas Wichita County'deki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleşen söz konusu faaliyete 4 bin havacı katıldı.


"Fil yürüyüşü"
askeri terminolojide, tehlike söz konusu olduğunda savaş uçaklarının mümkün ola en kısa sürede havada olmaları için tam yüklü olarak pist başında hazır olmaları anlamına geliyor.

Fil Yürüyüşü ayrıca, küresel saldırı görevlerine hazırlanırken temel bir eğitim unsuru olarak kabul ediliyor.


Yürüyüş, bir Amerikan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından gerçekleştirildi.




#ABD
#Çin
#Tayvan Boğazı
1 saat önce
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