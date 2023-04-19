ABD tarihindeki en büyük fil yürüyüşü gerçekleştirildi.
ABD Hava Kuvvetleri, Ukrayna'daki savaş ve Çin ile gerginlikler arasında, tarihindeki en büyük fil yürüyüşü gösterisini gerçekleştirdi.
Teksas Wichita County'deki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleşen söz konusu faaliyete 4 bin havacı katıldı.
Fil Yürüyüşü ayrıca, küresel saldırı görevlerine hazırlanırken temel bir eğitim unsuru olarak kabul ediliyor.
Yürüyüş, bir Amerikan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından gerçekleştirildi.