ABD televizyonu silah tanıtımını 'harekatta bombalama' diye çarpıttı Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf ve videoları, manipülasyon, dezenformasyon için kullanma çabaları aynı şekilde devam ediyor. Son olarak, ABD'li ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen video görüntüsünü, 'Türk ordusu kuzey Suriye'yi bombalıyor' yalanıyla servis etti.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 18:19 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 19:07 AA