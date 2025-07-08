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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: İran rejimi yıllardır olmadığı kadar zayıf durumda

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: İran rejimi yıllardır olmadığı kadar zayıf durumda

23:548/07/2025, Salı
AA
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson Netanyahu ile bir araya geldi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson Netanyahu ile bir araya geldi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Kongre Binasında ağırladı. Johnson, "İran rejiminin" yıllardır olmadığı kadar zayıf bir durumda olduğunu ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Washington'da temasları süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Johnson, ikili görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Yakın dostu"
Netanyahu'yu ABD Kongre Binasında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Johnson, görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını ele aldıklarını kaydetti.
Johnson, iki ülkenin de Gazze'de
"haklı, kalıcı ve güç yoluyla barış ilkesine"
dayalı bir ateşkes anlaşmasını sağlama konusunda mutabık olduğunu belirtti.
Amerika ve İsrail'in İran'a karşı yürüttükleri
"12 Gün Savaşı"
nın bölgedeki
"en büyük düşmanı"
korkunç bir yenilgiye uğrattığını kaydeden Johnson,
"İran rejiminin"
yıllardır olmadığı kadar zayıf bir durumda olduğunu savundu.
Johnson,
"Bu gelişmenin Orta Doğu'da barış adına yeni bir dönemin habercisi olmasını umut ediyoruz."
mesajını verdi.


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