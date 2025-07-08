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Netanyahu ABD Başkanı Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Netanyahu ABD Başkanı Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

03:408/07/2025, Tuesday
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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da üçüncü kez bir araya geldi. Akşam yemeğinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, "Gazze'de ateşkes için bir engel olmadığını" kaydetti.

Yemekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes çabalarına ilişkin,


"
Gazze'de barış yolundayız. Çok umutluyuz. Hamas da ateşkes istiyor. İsrail-Hamas ateşkesine engel yok"
açıklamasında bulundu.

Ayrıca Trump açıklamasında,
"işler gayet iyi ilerliyor
" ifadesini kullandı.

Netanyahu ise
"
Gazze’deki insanlar ayrılmak istiyorsa ayrılabilmeli. Filistinlilere daha iyi bir gelecek sunmaya istekli ülkeleri bulmak için ABD ile birlikte çalışıyoruz.
"
dedi.

İran'ın tavrı değişti

Trump, İran ile yaşanan krize ve 12 gün süren savaşa ilişkin:

"
Umarım İran'a bir saldırı daha düzenlemek zorunda kalmayız. Ortadoğu'da her şeyin durulacağını düşünüyoruz. İran görüşmelerini planladık. İran bizimle görüşmek istiyor. Gelecek hafta görüşme gerçekleşebilir. İran'ın tavrı 2 hafta önceye göre daha farklı.
" diye konuştu.

Ben savaşları bitiriyorum

Trump sözlerine şöyle devam etti:

"Burada oldukça kesin olmak lazım farklı bir yol olursa ilerlemeye hazırız. Ama şuan dümdüz ilerlemeye devam edeceğiz.
Çok sayıda çatışmaları engelledik. Hindistan, Pakistan, Sırbistan ve Kosova'da arabuluculuk yaparak önemli adımlar attık. Rusya ve Ukrayna'da savaş devam ediyor. Hiçbir geri adım atılmadı. 3. Dünya Savaşı'nın başlatılacağı söyleniyordu. Geçmiş dönemde ABD'nin başında ben olsaydım bu savaşlar olmazdı. Ben savaşları bitiriyorum."

Ukrayna'ya daha çok silah göndereceğiz

ABD Başkanı Trump,
"Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğiz. Kendilerini savunmak zorundalar."
dedi.

Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

Öte yandan soykırımcı Netanyahu görüşmeden önce Trump'a
"Nobel Barış Ödülü"
verilmesi tekliflerine ilişkin mektup verdi.

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