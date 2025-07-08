Netanyahu ABD Başkanı Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Çok sayıda çatışmaları engelledik. Hindistan, Pakistan, Sırbistan ve Kosova'da arabuluculuk yaparak önemli adımlar attık. Rusya ve Ukrayna'da savaş devam ediyor. Hiçbir geri adım atılmadı. 3. Dünya Savaşı'nın başlatılacağı söyleniyordu. Geçmiş dönemde ABD'nin başında ben olsaydım bu savaşlar olmazdı. Ben savaşları bitiriyorum."