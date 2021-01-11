Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Pence'e, Trump'ın görevden alınması işlemleri için 24 saat süre verileceğini, gerekli adımın atılmaması halinde Trump'ın azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Trump’ın kendisini yok saymasına Pelosi, Trump’ın konuşma metnini yırtarak tepki göstermişti.
Trump’ın kendisini yok saymasına Pelosi, Trump’ın konuşma metnini yırtarak tepki göstermişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Meclisteki Demokratlara gönderdiği mektupta, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump'ın azil sürecine ilişkin izleyecekleri yönteme açıklık getirdi.

Mecliste gündeme gelecek

Pelosi, Anayasanın 25. Ek Maddesini işletmesi suretiyle Pence'in Trump'ın görevden alınması sürecini başlatması için pazartesi günü Mecliste bir tasarıyı gündeme getireceklerini belirtti.

Öncelik oy birliği

Söz konusu tasarının öncelikle "oy birliğiyle" kabul edilip edilmeyeceğine bakacaklarını kaydeden Pelosi, oy birliğinin sağlanamaması durumunda salı günü tasarıyı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylayıp kabul edeceklerini bildirdi.

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Pence'e 24 saat mühlet

Tasarıda, Başkan Yardımcısı Pence'e, Trump'ın görevden alınması işlemleri için 24 saat süre verileceğini vurgulayan Pelosi, bu sürenin ardından Trump'ın azil sürecine Mecliste başlayacaklarını kaydetti.

  • ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden alınmasına ilişkin süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar verilen jüri görevi görüyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'da yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. Trump, 6 Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada her iki suçlamadan da aklanmıştı.

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