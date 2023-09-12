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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Joe Biden hakkında soruşturma açılması çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu.

18:36 . 12/09/2023 Salı
AA

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#ABD
#ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
#Kevin McCarthy
#ABD Başkanı
#Joe Biden
15 dakika önce
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