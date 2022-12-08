Dünya ABD Temsilciler Meclisinden skandal karar Eşcinsel evlilik yasa tasarısını kabul ettiler
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisinden skandal karar: 'Eşcinsel evlilik' yasa tasarısını kabul ettiler

ABD Temsilciler Meclisi, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. Tasarının, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidilecek.

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Haber Merkezi AA
ABD Temsilciler Meclisinden skandal karar: Eşcinsel evlilik yasa tasarısını kabul ettiler
ABD Temsilciler Meclisi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı düzenlemeyi oyladı.

Tasarı, 169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

  • ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

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