ABD: Türkiye'nin yapıcı rolünü takdir ediyoruz

ABD Dışişleri Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Dışişleri Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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