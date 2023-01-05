ABD: Türkiye'nin yapıcı rolünü takdir ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Yapıcıoğlu "Görüşmeler sürecek. Konular netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız. Başlıklardan biri de seçimlerdi." ifadelerini kullandı.