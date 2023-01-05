Dünya ABD Türkiyenin yapıcı rolünü takdir ediyoruz
AMERİKA

ABD: Türkiye'nin yapıcı rolünü takdir ediyoruz

ABD Dışişleri Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABD: Türkiyenin yapıcı rolünü takdir ediyoruz
ABD'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını açıkladı.

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ABD: Türkiyenin yapıcı rolünü takdir ediyoruz

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