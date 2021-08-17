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ABD Türkiye'yi en riskli ülkeler arasına ekledi: Seyahat etmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için yeni bir seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda "Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Bazı bölgelerde risk arttı" ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi Diğer
ABD Türkiyeyi en riskli ülkeler arasına ekledi: Seyahat etmeyin
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ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda “Covid-19 ve terör riski nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmeyin” denildi. BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD, Türkiye’yi “Seviye 3: Seyahati gözden geçirin” listesine eklemişti. Yeni uyarıda ise Türkiye “Seviye 4″e alındı ve “Seyahat etmeyin” uyarısı yayınladı.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland'ı da “tüm seyahatlerden kaçının” tavsiyesinin verildiği “yüksek riskli ülkeler” listesine dahil etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı salgın sebebiyle aralarında Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Ukrayna, Macaristan, Rusya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 61 ülke için geçtiğimiz haziran ayında “seyahat etmeyin” uyarısını bir basamak düşürerek “seyahatinizi gözden geçirin” olarak değiştirmişti.

ALMANYA DA LİSTEYE EKLEMİŞTİ

Almanya, geçtiğimiz hafta artan corona virüsü vakaları nedeniyle Türkiye'yi “yüksek riskli bölgeler” listesine dahil etmişti. Almanya'nın salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü güncellediği listesinde, Covid-19 vaka sayılarındaki büyük artış nedeniyle Türkiye ile birlikte ABD, İsrail, Vietnam, Kenya ve Karadağ'ı yüksek riskli bölgeler listesine almıştı.

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