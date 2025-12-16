ABD üç gemiyi vurdu: Çok sayıda ölü var

Yeni Şafak
10:3716/12/2025, Salı
ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 3 tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyonlar sırasında toplam 8 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen 3 tekneye ölümcül saldırılar düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın, hedef alınan teknelerin Doğu Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında ilk teknede 3, ikinci teknede 2 ve üçüncü teknede 3 kişi olmak üzere toplam 8 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.



