Suriye'de ABD konvoyuna saldırı: İkisi asker 3 ABD'li öldü

Suriye'de ABD konvoyuna saldırı: İkisi asker 3 ABD'li öldü

14/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Saldırıyı yalnız başına hareket eden bir DEAŞ’lının düzenlediği duyuruldu.
Saldırıyı yalnız başına hareket eden bir DEAŞ’lının düzenlediği duyuruldu.

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerine silahlı saldırı düzenlendi. ABD ve Suriye unsurları da saldırıya anında karşılık verdi. ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM), yapılan açıklamada, saldırısı yalnız başına hareket eden bir DEAŞ’lının düzenlediğini duyurdu.


1 DEAŞ’LI SALDIRDI

Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü" denildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı. Barrack, "3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.


