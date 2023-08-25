ABD Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verecek

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği basın toplantısında, Ukraynalı pilotlar için Arizona eyaletinin Tucson bölgesinde yapılması planlanan F-16 eğitimiyle ilgili bilgi verdi.
Ryder, ayrıca ekim ayında başlaması beklenen uçuş eğitiminden önce Ukraynalı pilotların Teksas'ta bulunan St. Antonio kentindeki Lackland Üssü'nde İngilizce dil eğitimi alacaklarını belirtti.
Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.
Danimarka, 4 ila 6 ay sürecek Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru 19 adet F-16’yı Ukrayna’ya teslim etme sözü vermişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda ve Danimarka’dan toplam 61 adet F-16’yı teslim alacaklarını söylemişti.
ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasıyla Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Hollanda’ya ziyarette bulunmuş ve ardından Danimarka’ya geçmişti.