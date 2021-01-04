ABD'den kritik karar: Orta Doğu'da kalmaya devam edecek

Dünya

İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye başlamıştı. Avusturya’nın Avrupa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler fişlemenin 27 AB ülkesinde uygulanması için çağrı yaptı. Edtstadler, “Güvenlik kuruluşları ne zaman, hangi camide vaaz verdiklerini bilmek zorunda” dedi.