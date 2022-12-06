Dünya ABD ve ABden Çine yeni gümrük vergileri planı
AMERİKA

ABD ve AB'den Çin'e yeni gümrük vergileri planı

Dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren Çin, AB ve ABD tarafından kapasite fazlası yaratarak ulusal çelik endüstrisine tehdit yaratmakla suçlanıyor. Bloomberg'te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından Çin'den ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirilmesi önerisi gündeme alındı.

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ABD ve ABden Çine yeni gümrük vergileri planı
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Dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren Çin, AB ve ABD tarafından kapasite fazlası yaratarak ulusal çelik endüstrisine tehdit yaratmakla suçlanıyor.

Bloomberg'te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından Çin'den ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirilmesi önerisi gündeme alındı.

Haberde değerlendirmelerin henüz erken aşamada olduğu ve resmi olarak teklif edilmediği belirtildi.

Haberde ayrıca ABD'nin gümrük vergisi konusunda AB ile anlaşmaya en erken gelecek yılın sonlarına doğru anlaşmaya varabileceği ifade edildi.

ABD Ticaret Temsilciliği ve AB Konseyi'nin ticaret ve kalkınma sözcüsü, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin demir-çelik sektörü temsilcilerine ulaşılamadı.

Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'ye göre, dünya genelindeki demir ve çelik üretimi yılda toplam 3.4 milyar ton karbon ile küresel emisyonların yüzde 7'sini yayıyor.

Çin, dünyadaki çeliğin yüzde 60'ından fazlasını, alüminyumun ise yüzde 57'sini üretiyor.

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