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Dünya ABD ve Bahreyn ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek
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ORTADOĞU

ABD ve Bahreyn ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek

ABD ve Bahreyn ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek

ABD ve Bayreyn, 25-26 Haziran tarihlerinde Manama'da "Refah için Barış" başlıklı bir ekonomik çalıştay düzenleyecek.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump ile Bahreyn Kralı Al Halife
ABD Başkanı Trump ile Bahreyn Kralı Al Halife

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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