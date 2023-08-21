ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatı başladı

Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle Kore Yarımadası’nda güvenlik endişeleri artarken, ABD ve Güney Kore’den kritik bir savunma adımı geldi. ABD ve Güney Kore’nin ortak olarak düzenlediği bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı bugün başladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, 11 gün sürecek olan tatbikat kapsamında, topyekun savaş senaryosu çerçevesinde 30 farklı saha eğitiminin yapılacağı öğrenildi. Tatbikata, Güney Koreli ve ABD’li askeri personelin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı’na bağlı Avustralya, Kanada, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland askeri personeli de katılacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol