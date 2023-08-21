ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatı başladı

ABD ve Güney Kore’den ortak tatbikat
Yoon’dan güvenlik iş birliği vurgusu
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu ABD’de yapılan üçlü ABD-Japonya-Güney Kore liderler zirvesine atıfta bulunarak, "Kuzey Kore’nin provokasyon ve tehditleri ne kadar büyük olursa, Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü güvenlik iş birliği o kadar güçlü hale gelecektir" dedi. Yoon, "Bu üçlü iş birliği Kuzey Kore’nin provokasyon riskini azaltacak ve güvenliğimizi daha da geliştirecektir" şeklinde konuştu.
Kim Jong-Un seyir füzesi tatbikatını izledi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ise Kore Halk Ordusu (KPA) 2. Yüzey Gemisi Filosu’nu denetledi. Kim, 661 numaralı devriye gemisine binerek stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatını izlerken, "Güçlü savaş gemilerinin inşası ve gemi üstü ve sualtı silah sistemlerinin geliştirilmesi" ve "Deniz silah sistemlerinin modernizasyonuna" desteğini belirtti. Kim, deniz kuvvetlerinin tüm birimlerinin "fiili savaş kabiliyetini" istikrarlı bir şekilde geliştirmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kore’nin bu son adımı, ABD ve Güney Kore’nin bölge başlattığı ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na misilleme olarak yorumlandı.