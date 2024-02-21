ABD ve İngiliz kuvvetlerinden Yemen'e yeni saldırı: Hudeyde'yi hedef aldılar

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail keyfi olarak gözaltına aldıklarına da işkence yapıyor. BM raportörleri, kadın ve kız çocuklarına cinsel istismar ile tecavüzden endişe duyduklarını belirtti. Raporda, "Kadınlar, İsrailli erkek subaylar tarafından cinsel saldırıya maruz kalıyor. En az 2 kadına tecavüz edildi. Kadınlar erkek gardiyan ve subaylar önünde çırılçıplak soyuldu, fotoğrafları internette paylaşıldı" deniliyor.