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Dünya

ABD ve İngiliz kuvvetlerinden Yemen'e yeni saldırı: Hudeyde'yi hedef aldılar

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Husilerin Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini hedef almasıyla başlayan gerilim hızla büyüyor. Karşılıklı olarak saldırılar devam ederken Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

07:43 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Husilere bağlı el-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Hudeyde'nin el-Cubbane bölgesine iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.


Haberde, saldırıların hedefleri ve sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken ABD ve İngiltere tarafından da açıklama yapılmadı.


Kızıldeniz'deki durum


Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.


ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.


Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.


ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.


Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.




#ABD
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#Husiler
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#Yemen
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