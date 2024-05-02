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ABD ve katil İsrail'den sinsi Refah planı: Savunma Bakanları olası kara saldırısı için harekete geçti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede; İsrail'in, Refah kentine beklenen kara saldırısı planı ele alındı. Ayrıca taraflar, esir takası mutabakat süreci, insani yardım çabaları ve İsrail'in, Refah kentine beklenen kara saldırısı konularını görüştü.

09:20 - 2/05/2024 الخميس
AA
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Refah'a beklenen kara saldırısını görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Refah'a beklenen kara saldırısını görüştü

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin ve Gallant telefonda görüştü. Taraflar, esir takası mutabakat süreci, insani yardım çabaları ve İsrail'in, Refah kentine beklenen kara saldırısı konularını ele aldı.


Austin, tüm esirlerin serbest bırakılmasına "koşulsuz bağlılıklarını" yinelerken bölgedeki yardım çalışanlarının ve sivillerin güvenliği sağlanarak Gazze'ye insani yardım akışının artırılmasının öneminin altını çizdi. İsrail'in, Refah'a olası kara saldırısına değinen Austin, İsrail'in saldırı planının bölgedeki Filistinli sivillerin tahliyesini ve insani yardımın sürdürülmesini içermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.


Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.


İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.


Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti. Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını kaydetmişti.




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