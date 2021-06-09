Dünya ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat
AMERİKA

ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat

Suudi Arabistan ve ABD askerleri, Suudi Arabistan’ın kuzeybatı bölgesinde ortak tatbikata başladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şahin Pençeleri 4 (Falcon Claws 4) adlı tatbikat ile Suudi Arabistan ve ABD arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmeyi ve askeri kavramları birleştirmeyi amaçlandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat
ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat.

Suudi Arabistan ve ABD askerleri, Suudi Arabistan’ın kuzeybatı bölgesinde ortak tatbikata başladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri (RSLF) ve ABD Ordusu Kara Kuvvetleri’nin (AGF), Suudi Arabistan’ın kuzeybatı bölgesinde geniş kapsamlı bir ortak tatbikata başladığını duyurdu.

'ASKERİ DENEYİMLER PAYLAŞILACAK'

Bakanlık, Şahin Pençeleri 4 (Falcon Claws 4) adlı tatbikat ile Suudi Arabistan ve ABD arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmeyi ve askeri kavramları birleştirmeyi amaçlandığını açıkladı.

ABD ve Suudi Arabistan askerlerinin tatbikatının, iki ülkenin askeri deneyimlerini paylaşmaya, askeri mühimmat geliştirmeye, askeri hazırlık seviyesini arttırmaya ve dış tehditle yüzleşmeye katkı sağlayacağı da aktarıldı.

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