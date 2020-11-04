ABD yeni başkanını seçiyor: Trump'ın kazandığı eyaletler

ABD yeni başkanını seçmek için tarihi bir gün daha yaşıyor. Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor.
Ulusal çapta yapılan anketler Demokratların adayı Joe Biden'ı önde gösterse de, 2016'da Trump'ın anket sonuçlarının aksine sürpriz bir şekilde kazanması hala hafızalarda.
TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: 174 DELEGE
Tennessee (11 delege)
Mississippi (6 delege)
Oklahoma (7 delege)
Alabama (9 delege)
Kentucky (8 delege)
West Virginia (5 delege)
Güney Carolina (9 delege)
Arkansas (6 delege)
Indiana (11 delege)
Wyoming (3 delege)
Kuzey Dakota (3 delege)
Güney Dakota (3 delege)
Nebraska (5 delege)
Louisiana (8 delege)
Kansas (6 delege)
Missouri (10 delege)
Utah (6 delege)
Idaho (4 delege)
Montana (3 delege)
Ohio (18 delege)
Iowa (6 delege)
Florida (29 delege)
Trump Mississippi'yi kazandı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Mississippi'deki oyların çoğunluğunu elde etti.
Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.
Trump Indiana'da kazandı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.