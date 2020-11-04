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AMERİKA

ABD yeni başkanını seçiyor: Trump'ın kazandığı eyaletler

ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlere yoğun katılım yaşandı. Joe Biden'ın açık ara farkla kazanacağını öngören anket şirketleri yine çuvallarken, kritik eyaletlerde önemli delege sayısına ulaştı. Peki, Trump hangi eyaletlerde kazandı, delege sayısı kaç?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD yeni başkanını seçmek için tarihi bir gün daha yaşıyor. Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor.

Ulusal çapta yapılan anketler Demokratların adayı Joe Biden'ı önde gösterse de, 2016'da Trump'ın anket sonuçlarının aksine sürpriz bir şekilde kazanması hala hafızalarda.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: 174 DELEGE

Tennessee (11 delege)

Mississippi (6 delege)

Oklahoma (7 delege)

Alabama (9 delege)

Kentucky (8 delege)

West Virginia (5 delege)

Güney Carolina (9 delege)

Arkansas (6 delege)

Indiana (11 delege)

Wyoming (3 delege)

Kuzey Dakota (3 delege)

Güney Dakota (3 delege)

Nebraska (5 delege)

Louisiana (8 delege)

Kansas (6 delege)

Missouri (10 delege)

Utah (6 delege)

Idaho (4 delege)

Montana (3 delege)

Ohio (18 delege)

Iowa (6 delege)

Florida (29 delege)

Trump: ABD'nin en yakışıklı başkanıyım
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Trump: ABD'nin en yakışıklı başkanıyım
ABD Başkanı Donald Trump Wisconsin eyaletinde katılıdğı mitingde 'ABD tarihinin en kötü başkan adayına karşı yarıştığını söyledi. Trump ayrıca ABD'nin en yakışıklı başkanı olduğunu ifade etti.


Trump Mississippi'yi kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Mississippi'deki oyların çoğunluğunu elde etti.

Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump Indiana'da kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.

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