ABD yeni katliamlara yeşil ışık yaktı: İsrail'e kapıyı açık bıraktı

50 bin top mermisi
ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti. ABD merkezli Washington Post Gazetesi'nde dün yayınlanan haberde ise, ABD'nin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiği ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığı yazıldı. Gazetenin haberine göre, ABD, saldırıların başlamasından bu yana, İsrail'e aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi gönderdi. ABD'nin yabancı ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kuralları, uluslararası hukukun ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, silah transferi yapılmamasını gerektiriyor. Gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yönetim yetkilileri, Washington yönetiminin, İsrail'in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etti. Öte yandan CBS News'ün anketine göre ABD'lilerin yüzde 80'i ABD Başkanı Joe Biden'ın barışa hizmet etmediğini düşünüyor.