ABD yeni katliamlara yeşil ışık yaktı: İsrail'e kapıyı açık bıraktı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına her türlü desteği veren ABD yönetimi yine skandal bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanı

Antony Blinken

, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti. CNN'e konuşan Blinken'a "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?" sorusunu cevapladı. Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin, "İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz" açıklamasını yapan Blinken,

"Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır"