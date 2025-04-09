ABD yönetimi Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un açıklamasına göre, Rubio, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesi yaptı.

Rubio, görüşmede, Washington yönetiminin, Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını yineledi.

Bakan Rubio, ABD'nin, Fas'ın "ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik" önerisini, bölgesel anlaşmazlığa "adil ve kalıcı bir çözüm için tek temel" olarak desteklediğini vurguladı.





ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki yaklaşımını anımsatarak, bölgesel anlaşmazlığa yönelik taraflara "gecikmeden müzakerelere başlamaları" çağrısı yapan Rubio, "ABD, Fas egemenliği altında gerçek özerkliğin tek uygulanabilir çözüm olduğuna inanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.













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