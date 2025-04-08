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Katilin tutuklanma korkusu: ABD'ye giden Netanyahu'nun kaçış güzergahı belli oldu

Katilin tutuklanma korkusu: ABD'ye giden Netanyahu'nun kaçış güzergahı belli oldu

08:568/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
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Katil Netanyahu ABD'de.
Katil Netanyahu ABD'de.

Terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce yakalama kararı bulunan 'Gazze Kasabı', ABD’ye giderken rota değiştirdi.

Soykırımcı İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, tutuklanma korkusundan rahat hareket edemiyor. Gazze Şeridi'ndeki soykırımın baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye giderken uçuş rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye uçan Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararını uygulaması endişesiyle rotasını uzattı.



Yolu 400 kilometre uzattı


İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı UCM'nin hakkında verdiği kararı acil iniş durumunda uygulama ihtimali nedeniyle rotasını uzatmayı tercih etti.


Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ABD'nin başkenti Washington'a gidişi sırasında 400 kilometre daha uzun bir rotadan uçtu. İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu. Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.




#Netanyahu
#ABD
#İsrail

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