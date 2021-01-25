Dünya ABD Yüksek Mahkemesi Trumpa yönelik yolsuzluk davalarını iptal etti Anlamsız görüldü
AMERİKA

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'a yönelik yolsuzluk davalarını iptal etti: Anlamsız görüldü

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik, başkanlığı sürecinde özel sektördeki işlerini devam ettirmek suretiyle anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile açılan davaların iptaline hükmetti. Yüksek mahkeme, bu kararına "Trump'ın artık görevde olmamasını" gerekçe gösterdi ve suçlamaların artık "anlamsız" olduğuna belirtti.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump, görevden ayrıldıktan 5 gün sonra Yüksek Mahkeme, iki eyalet ve bazı şirketlerin açtığı ve Trump'ın otelleriyle mali ilişkisini devam ettirmekle haksız rekabete neden olduğunu ileri süren davalar konusundaki kararını alt mahkemeye bildirdi.

  • Yüksek Mahkeme, alt mahkemelere, Washington DC ve Maryland eyalet yönetimlerinin yanı sıra New York ve Washington merkezli bazı otel ve restoran zincirlerinin Trump'a yönelik açtığı davaların iptal edildiğini bildirdi.

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Anlamsız görüldü

Yüksek mahkeme, bu kararına "Trump'ın artık görevde olmamasını" gerekçe gösterdi ve suçlamaların artık "anlamsız" olduğuna hükmetti.

Dava dosyalarında, Trump'ın özellikle de Washington ve New York'taki otellerinin, Trump'ın başkanlığı dolayısıyla yabancı ülke temsilcilerince tercih edildiği ve bundan dolayı Washington, New York, Maryland ve Virginia eyaletlerindeki restoran ve otellere karşı haksız rekabet ortaya çıktığı iddia edilmişti.

  • Davalarda, Trump'ın başkanlık yaptığı süre içerisinde, otelleriyle sürdürdüğü mali ilişkinin haksız rekabete yol açması dolayısıyla anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerinde yer alan "siyasi pozisyonda bulunanların yabancı ülkelerden hediye almaması veya şahsi menfaat elde etmemesi" hükmünü ihlal ettiği ileri sürülmüştü.
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