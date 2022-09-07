Dünya ABD Yunanistanın tahriklerine sessiz
AMERİKA

ABD Yunanistan'ın tahriklerine sessiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yunanistan’ın NATO görevi icra eden Türk F-16 uçaklarına S-300 hava savunma sistemleri ile radar kilidi atması konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

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Haber Merkezi AA
ABD Yunanistanın tahriklerine sessiz
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder.

Yunanistan, provokatif tacizlerinin seviyesini NATO görevi icra eden Türk F-16’larına Girit açıklarında S-300 hava savunma sistemleri ile kilit atmakla bir üst noktaya taşıdı, ancak Pentagon bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bırakıyor.

"SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY YOK"

  • Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, AA muhabirinin "Yunan S-300’leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusuna "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok." yanıtını verdi.

Muhabirin, "ABD de NATO görevi kapsamında birçok yabancı ülkenin hava sahasında uçuyor. ABD’ye böyle bir görev sırasında bu tür bir şey yapılırsa bu sizin için kabul edilebilir bir durum olur mu?" sorusuna Ryder, "(ABD Savunma Bakanı Lloyd) Austin geçmişte hem Türk hem de Yunan mevkidaşıyla konuştu ve Ege’deki tansiyonları yapıcı bir diyalogla düşürme çabalarının devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, Pentagon bu konuyu salt askeri bir meseleden çok diplomatik bir sorun olarak görüyor.

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