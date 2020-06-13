ABD zorda: Trump'tan milli birlik çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından gündeme gelen “ırkçılık tartışmalarına” ilişkin, “Nerede ortaya çıkarsa çıksın, bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız. Ancak, 10 milyonlarca iyi yürekli Amerikalıyı, yanlış yere ‘ırkçı’ ya da ‘yobaz’ olarak etiketleyerek yaraları iyileştiremeyiz ve ilerleme kaydedemeyiz” dedi. Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde siyahi toplum temsilcileriyle bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington eyaletinin Seattle kentinde bir grup protestocunun “otonom bölge” ilan etmesine tepki gösteren Trump, “Seattle’da olanlara bakın. (Göstericiler) Kenti ele geçirdiler. Seattle çok büyük bir şehir. Böyle bir şey Teksas’ta yapılamazdı” ifadesini kullandı. Trump, “Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee işleri yoluna koymazsa, biz koyarız” ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 100 Bir gösterici 2 Haziran'da Boston, Massachusetts'teki miting sırasında tepkisini gösteriyor. Protestocular George Floyd'un ölümü sebebiyle bir dakikalık sessizlik için yere yattılar. Bir polis memuru, George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen protesto sırasında diz çöktü George Floyd'un kızı Gianna Floyd, 6 yaşında, Minnesota'daki Minneapolis Belediye Binasında 2 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında... Göstericiler, Washington'daki Beyaz Saray'ın dışındaki Lafayette Parkı'nı çevreleyen çit boyunca toplanıyorlar. Protestocular 2 Haziran'da Seattle'da polis vahşeti ve George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. Protestocular Los Angeles'ta George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, 2 Haziran Houston, Teksas'taki kardeşinin ölümüne karşı protesto mitinginde konuşurken... Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan polis karşıtı protesto eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Protesto eylemlerinde şiddet olaylarının artması üzerine çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Halkın kin ve öfkesi dinmek bilmiyor... BiP'te paylaş

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BİRİLERİ OLAYLARI KÖRÜKLÜYOR

Trump, son günlerde ülkede “herkes için eşitlik” tartışmaları olduğunu vurgulayarak, “Ne yazık ki bölünmüşlüğü körüklemek ve aşırı bir gündem ortaya koymak isteyen birileri var. Biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Onların yolu, ancak daha fazla yoksulluk, suç ve acı doğuracaktır” dedi. Polis teşkilatlarının “dağıtılması” fikrine de şiddetle karşı çıkan Trump, “Polisler dağıtıldığında ne yapacaklar? Biz tam tersini yapıp, polislerin eğitimine daha fazla enerji ve kaynak ayırmalıyız. Polisimize saygı duymalı ve onlara sahip çıkmalıyız. Polisler bizi koruyor. Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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