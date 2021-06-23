Dünya ABDde 11 Eylül saldırılarından bu yana 30 binden fazla asker intihar etti Ortadoğu görevleri sebep oldu
AMERİKA

ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana 30 binden fazla asker intihar etti: Ortadoğu görevleri sebep oldu

ABD’de yürütülen bir çalışma, 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları sonrası ülkede 30 binin üzerinde askerin intihar ettiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana 30 binden fazla asker intihar etti: Ortadoğu görevleri sebep oldu
ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana 30 binden fazla asker intihar etti.

ABD’de yürütülen bir çalışma, 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları sonrası ülkede 30 binin üzerinde askerin intihar ettiğini ortaya koydu.

Çalışmayı, ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesinden Thomas Howard Suitt yürüttü.

SON YILLARDA ARTIŞ

Gaziler İdaresinden elde ettiği verileri değerlendiren Suitt, savaşlarda ölen askerlerin sayısının 2007’den bu yana önemli ölçüde azaldığını ancak intihar eden askerlerin sayısının son yıllarda artış gösterdiğin belirtti.

Araştırma, ABD’nin daha saldırgan bir dış politika izlemeye başladığı, Irak ve Afganistan’ın işgaline zemin hazırlayan 11 Eylül saldırıları sonrası, göreve alım esnasında ya da görev sonrası 30 bin 177 askerin intihar ettiğini gösterdi.

Buna karşılık, aynı dönemde savaşta ölen ABD askeri sayısı 7 bin 57 olarak kaydedildi.

Askerleri intihara sürükleyen nedenler arasında, yoğun askeri eğitim, stres, travma, silahlara sürekli erişim ve sivil hayata uyum sağlayamama yer aldı.

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