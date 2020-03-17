Dünya ABDde 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi
AMERİKA

ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee ve Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem oldu.

Haber Merkezi AA
Deprem sabah 8 civarında yaşandı.
Deprem sabah 8 civarında yaşandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayıldığı ve gündemin ilk maddesini oluşturduğu ABD’de bu kez deprem paniği yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Tennessee ve doğu yönünde sınırı bulunduğu Kuzey Carolina ile Güney Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi.

Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları (USGS) raporuna göre, 1,7 ila 2,4 şiddetinde meydana gelen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

USGS tespitlerine göre, ilki pazar günü 17:30’da Kuzey Carolina’nın Mulberry kentinde meydana gelen deprem serisinin sonuncusu pazartesi sabah 8 civarında yaşandı.

Deprem aynı zamanda bölgeye 300 mil (483 kilometre) uzaklıktaki Georgia eyaletinden de hissedildi. USGS’in verdiği bilgilere göre Tennesse'nin güney komşusu Georgia’da birçok kişi titreşimleri hissettiğini bildirdi.

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı

Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı
Şişeyi getirene kolonya bedava

Şişeyi getirene kolonya bedava

​"Krizi fırsata çevirenlere inat hayır kampanyası başlattık."
3. büyükindirim geliyor

3. büyük
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Seç-al<br>yasaklansın!

Seç-al
yasaklansın!

​Sebze ve meyve için dikkat çeken çağrı.
Topyekün<br>seferber olduk

Topyekün
seferber olduk

​Yüzlerce kişi fahiş fiyatları bakanlığa iletti.
İslamofobiyi körüklüyorlar

İslamofobiyi körüklüyorlar

​Batı medyasındaki koronavirüs haberleri tepki çekiyor.
Korona aşısı denemesinden<br> ilk bilgi

Korona aşısı denemesinden
ilk bilgi

Trump: Koronavirüsü yenmemiz ağustosu bulabilir.
Türk şirketi Çinli <br>ilaç devi ile anlaştı

Türk şirketi Çinli
ilaç devi ile anlaştı

​Koronavirüs aşısının testlerine yakın zamanda başlayacaklar.
Büyük bir kısmı koronavirüs olacak

Büyük bir kısmı koronavirüs olacak

​Hollanda Başbakanı Rutte'ten itiraf gibi açıklama.
Virüs spor <br>dünyasını sardı

Virüs spor
dünyasını sardı

​Fenerbahçe'nin futbolcusu da tehlike altında.
Türkiye'ye<br> gelmek istiyorlar

Türkiye'ye
gelmek istiyorlar

​Almanya'da sokaklar ve caddeler bomboş.
Toplam vaka 47 oldu

Toplam vaka 47 oldu

Hastaların geldiği ülkeler de açıklandı.
Cemaatle<br>namaza ara

Cemaatle
namaza ara

​Cuma tehlike geçinceye kadar kılınmayacak.
Çin virüsü

Çin virüsü

Trump'tan koronavirüse yeni isim.
Petrol ve borsalar yüzde 10 çöktü

Petrol ve borsalar yüzde 10 çöktü

​Koronavirüs küresel piyasaları vurdu.
Liderler zirvesi<br>telekonferansla

Liderler zirvesi
telekonferansla

​Gündem göçmen krizi ve koronavirüs.
İngiltere'de<br>felaket senaryosu

İngiltere'de
felaket senaryosu

​Bazı gizli raporlar medyaya sızdı.
Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu
Ekonomi

Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu

Tüm dünyada hızla yayılan pandemik virüs korona fırsatçılara da gün doğurdu. Özellikle virüsten korunmak için alınabilecek tüm ürünlerin fiyatı uçuşa geçti. Fırsatçılara karşı harekete geçen bakanlıklar ve yerel yönetimler ihbar hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yüzlerce şikayeti alıp gerekli idari işlemleri başlattı. İş dünyası ise fiyatlarda oynama yapan işletmelere yönelik disiplin sürecini devreye aldı. Öte yandan fırsatçılara karşı üreticiler de tek ses olurken, kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin indirim yaparak tepkilerini gösterdi.
Ünlü iş insanı FETÖ'den tutuklandı
Gündem

Ünlü iş insanı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
Batı medyası koronavirüs üzerinden İslamofobiyi körüklüyor
Dünya

Batı medyası koronavirüs üzerinden İslamofobiyi körüklüyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa merkezli bir salgına dönüşen koronavirüs sürecinde en fazla eleştirilen konuların başında Batı medyasının haberlerde kullandığı görseller geldi. Haberle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen cami, başörtülü kadın gibi İslami sembollerin sık sık yer aldığı fotoğraflar BBC, CNN International ve New York Times gibi gazeteler tarafından sık sık kullanıldı. Uzmanlar, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının söz konusu görüntüleri kullanarak insanları İslamofobiye yönlendirdiği görüşünde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.